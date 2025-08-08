Скидки
Теннис

Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати

Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати


77-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), проиграв в стартовом матче австралийке Кимберли Бирелл (82-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 1:6.

Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 20:25 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время игры Бирелл не сделала ни одной подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Анна Блинкова сделала за матч один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Цинциннати Кимберли Бирелл сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

