Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати
77-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), проиграв в стартовом матче австралийке Кимберли Бирелл (82-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 1:6.
Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 20:25 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время игры Бирелл не сделала ни одной подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Анна Блинкова сделала за матч один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге «тысячника» в Цинциннати Кимберли Бирелл сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
