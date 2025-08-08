Скидки
Карлос Алькарас и Каспер Рууд сыграли в гольф перед стартом на «Мастерсе» в Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас и 13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд сыграли в гольф.

Норвежский теннисист опубликовал совместное фото с Алькарасом на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Рууда

Ранее Карлос Алькарас сообщил, что проиграл Рууду в матче по гольфу и собирается отомстить норвежцу на теннисном корте.

В данный момент оба теннисиста находятся в Цинциннати (США), где готовятся к старту в турнире серии «Мастерс». Рууд в 1/32 финала сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, а соперник Алькараса определится в противостоянии между итальянцем Маттия Беллуччи и Дамиром Джумхуром из Боснии.

