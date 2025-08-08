Скидки
Видео: бурные эмоции Тринити Родман после победы бойфренда Шелтона на «Мастерсе» в Торонто

Видео: бурные эмоции Тринити Родман после победы бойфренда Шелтона на «Мастерсе» в Торонто
Появилось видео, на котором нападающая «Вашингтон Спирит» и сборной США по футболу Тринити Родман бурно празднует победу своего бойфренда, американского теннисиста Бена Шелтона, над россиянином Кареном Хачановым в финале «Мастерса» в Торонто (6:7 (5:7), 6:4, 7:6).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.

В марте этого года Бен Шелтон опубликовал фотографию с Тринити Родман на личной странице в социальных сетях, тем самым впервые публично объявив об отношениях между спортсменами.

