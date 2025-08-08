Видео: бурные эмоции Тринити Родман после победы бойфренда Шелтона на «Мастерсе» в Торонто
Поделиться
Появилось видео, на котором нападающая «Вашингтон Спирит» и сборной США по футболу Тринити Родман бурно празднует победу своего бойфренда, американского теннисиста Бена Шелтона, над россиянином Кареном Хачановым в финале «Мастерса» в Торонто (6:7 (5:7), 6:4, 7:6).
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
12
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.
В марте этого года Бен Шелтон опубликовал фотографию с Тринити Родман на личной странице в социальных сетях, тем самым впервые публично объявив об отношениях между спортсменами.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2025
-
23:24
-
23:19
-
23:03
-
22:44
-
22:41
-
22:29
-
22:18
-
22:09
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:19
-
20:50
-
20:46
-
20:43
-
20:31
-
20:25
-
20:07
-
20:03
-
19:35
-
19:32
-
19:22
-
18:56
-
18:40
-
18:19
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:28
-
17:01
-
16:57
-
16:50
-
16:38
-
15:59
-
15:30