Видео: бурные эмоции Тринити Родман после победы бойфренда Шелтона на «Мастерсе» в Торонто

Появилось видео, на котором нападающая «Вашингтон Спирит» и сборной США по футболу Тринити Родман бурно празднует победу своего бойфренда, американского теннисиста Бена Шелтона, над россиянином Кареном Хачановым в финале «Мастерса» в Торонто (6:7 (5:7), 6:4, 7:6).

На своём пути к финалу Шелтон одолел Адриана Маннарино, Брэндона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минора и Тейлора Фрица. Отметим, что титул ATP-1000 стал для американца первым в сезоне.

В марте этого года Бен Шелтон опубликовал фотографию с Тринити Родман на личной странице в социальных сетях, тем самым впервые публично объявив об отношениях между спортсменами.