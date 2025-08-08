Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Виктории Мбоко: не ожидали, что всё произойдёт так быстро

Тренер Виктории Мбоко: не ожидали, что всё произойдёт так быстро
Комментарии

Натали Тозья, тренер канадской теннисистки Виктории Мбоко, поделилась мнением о своей подопечной после её победы на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале турнира Мбоко обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
24
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
25
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Мы знали, что у неё есть потенциал, но не ожидали, что всё произойдет так быстро. Когда начали работать с ней в ноябре, она занимала 350-е место в рейтинге. Мы понимали, что она может пробиться в топ-100 — и для этого не нужно быть специалистом. Но чтобы она превзошла все наши ожидания — возможно, нет.

Это был её первый турнир здесь, поэтому мы не знали, как она справится с давлением игры на родной земле. В итоге она справилась очень-очень хорошо», — приводит слова Тозья We Love Tennis.

Материалы по теме
Виктория Мбоко повторила достижение Моники Селеш, выиграв турнир в Монреале по уайлд-кард
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android