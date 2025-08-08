Тренер Виктории Мбоко: не ожидали, что всё произойдёт так быстро

Натали Тозья, тренер канадской теннисистки Виктории Мбоко, поделилась мнением о своей подопечной после её победы на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале турнира Мбоко обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Мы знали, что у неё есть потенциал, но не ожидали, что всё произойдет так быстро. Когда начали работать с ней в ноябре, она занимала 350-е место в рейтинге. Мы понимали, что она может пробиться в топ-100 — и для этого не нужно быть специалистом. Но чтобы она превзошла все наши ожидания — возможно, нет.

Это был её первый турнир здесь, поэтому мы не знали, как она справится с давлением игры на родной земле. В итоге она справилась очень-очень хорошо», — приводит слова Тозья We Love Tennis.