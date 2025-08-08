Тренер Виктории Мбоко: не ожидали, что всё произойдёт так быстро
Натали Тозья, тренер канадской теннисистки Виктории Мбоко, поделилась мнением о своей подопечной после её победы на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале турнира Мбоко обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
24
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
25
Наоми Осака
Н. Осака
«Мы знали, что у неё есть потенциал, но не ожидали, что всё произойдет так быстро. Когда начали работать с ней в ноябре, она занимала 350-е место в рейтинге. Мы понимали, что она может пробиться в топ-100 — и для этого не нужно быть специалистом. Но чтобы она превзошла все наши ожидания — возможно, нет.
Это был её первый турнир здесь, поэтому мы не знали, как она справится с давлением игры на родной земле. В итоге она справилась очень-очень хорошо», — приводит слова Тозья We Love Tennis.
