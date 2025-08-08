«Икона навеки». Пресс-служба ATP поздравила Роджера Федерера с 44-летием

Пресс-служба ATP опубликовала пост с поздравлением в адрес 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Сегодня, 8 августа, легендарному швейцарскому спортсмену исполнилось 44 года.

«Икона навеки.

С днём рождения, Роджер!» — написано в поздравительном сообщении пресс-службы ATP.

Федерер — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призёр (2012) в одиночном разряде. В общей сложности выиграл 111 турниров ATP (из них 103 — в одиночном разряде). Первая ракетка ATP на протяжении 310 недель (в том числе 237 недель подряд, что остаётся непобитым рекордом).