Стефанос Циципас — о работе с отцом: теперь у нас нет тех конфликтов, что были раньше

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, как проходит работа с отцом Апостолосом Циципасом, к которому теннисист вернулся после завершения сотрудничества с хорватским тренером Гораном Иванишевичем.

«Работать с Гораном было действительно здорово, но я чувствовал, что в наших отношениях чего-то не хватает. По этой причине я решил снова работать с отцом. Мы оба извлекли уроки, и теперь у нас нет тех конфликтов, что были раньше. Сейчас у нас гораздо более спокойные отношения.

Мы с ним изменили несколько аспектов в нашем поведении друг к другу. Теперь он гораздо внимательнее слушает мои чувства, чем раньше, и посмотрим, как наши отношения будут развиваться со временем», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.