«Три часа сна до Цинциннати». Карен Хачанов принял решение сыграть на «Мастерсе» в США

Российский теннисист 12-я ракетка мира Карен Хачанов опубликовал пост, в котором сообщил, что примет участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Три часа сна до Цинциннати», — написал Хачанов на своей странице в соцсетях.

Напомни, этой ночью он проиграл в финале «Мастерса» в канадском Торонто 22-летнему американскому теннисисту Бену Шелтону. Матч длился 2 часа 48 минут и закончился победой американца в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Соперником Хачанова в матче 1/32 финала на турнире в Цинциннати станет победитель встречи первого круга между австрийцем Себастьяном Офнером и представителем Франции Валентеном Руае, пробившимся в основную сетку через квалификацию.