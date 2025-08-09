Камилла Рахимова проиграла Марии Саккари в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати
62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она проиграла Марии Саккари из Греции (3:6, 6:3, 2:6), занимающей 65-ю строчку рейтинга.
Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 22:10 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
Мария Саккари
М. Саккари
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Рахимова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету теннисистки из Греции два эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Отметим, что Рахимова пробилась в основную сетку в Цинциннати через квалификационный раунд.
Во втором круге турнира в Цинциннати Саккари встретится с девятой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.
