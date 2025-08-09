Скидки
Камилла Рахимова — Мария Саккари, результат матча 8 августа 2025, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Камилла Рахимова проиграла Марии Саккари в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати
62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она проиграла Марии Саккари из Греции (3:6, 6:3, 2:6), занимающей 65-ю строчку рейтинга.

Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 22:10 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Рахимова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету теннисистки из Греции два эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Отметим, что Рахимова пробилась в основную сетку в Цинциннати через квалификационный раунд.

Во втором круге турнира в Цинциннати Саккари встретится с девятой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

