Камилла Рахимова проиграла Марии Саккари в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она проиграла Марии Саккари из Греции (3:6, 6:3, 2:6), занимающей 65-ю строчку рейтинга.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Рахимова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету теннисистки из Греции два эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Отметим, что Рахимова пробилась в основную сетку в Цинциннати через квалификационный раунд.

Во втором круге турнира в Цинциннати Саккари встретится с девятой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.