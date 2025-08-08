Скидки
Со Стефано Вукова снят запрет на тренерскую деятельность и посещение турниров WTA

Хорватскому специалисту Стефано Вукову разрешено заниматься тренерской деятельностью после рассмотрения его апелляции. Напомним, ранее Вуков работал с чемпионкой Уимблдона — 2022 казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

«Хотя детали дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что господин Вуков имеет право на получение аккредитации на турниры WTA. Мы не будем давать дальнейших комментариев», — приводит текст сообщения пресс-службы WTA The Athletic.

Ранее Стефано Вуков подал частную апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он сделал это в рамках арбитражного разбирательства, которое включало слушание, состоявшееся перед Уимблдоном в этом году.

