Полина Кудерметова проиграла 124-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати (США), проиграв на старте турнира немке Элле Зайдель (124-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 53 минуты. За время игры Элла Зайдель выполнила три подачи навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок и реализовав четыре брейк-пойнта из девяти. Полина Кудерметова сделала за матч шесть эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Цинциннати Элла Зайдель сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.