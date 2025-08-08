Музетти — об игре на харде: покрытие, на котором я пока не чувствую себя в лучшей форме

Десятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о цели, которую он ставит себе на «Мастерсе» в Цинциннати (США), отметив, что пока что не может играть в свой лучший теннис на харде.

«Приятно снова быть здесь, в Цинциннати. В этом году на турнире произошло много изменений и улучшений, даже условия немного другие, что может мне помочь.

Это покрытие, на котором я пока не чувствую себя в своей лучшей форме, но тот факт, что я уже играл здесь до этого турнира, даёт надежду, что смогу адаптироваться как можно лучше. Цель — показать свой максимум на этом «Мастерсе», где у меня ещё не было хороших результатов, а затем постараться как можно лучше подготовиться к US Open», — приводит слова Музетти Tennis Up To Date.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.