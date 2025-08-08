Скидки
Андре Агасси будет награждён специальной наградой на открытии US Open — 2025

Андре Агасси будет награждён специальной наградой на открытии US Open — 2025
Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси будет удостоен награды Serving Up Dreams («Воплощая мечты») на ежегодном гала-вечере по случаю открытия US Open 24 августа.

«Инвестиции в образование — один из самых эффективных способов изменить жизнь людей и общества. Хотя моя карьера была связана с теннисом, я считаю, что моё истинное призвание — помогать создавать качественные образовательные возможности для молодёжи, которых у меня, честно говоря, не было», — сказал Агасси в заявлении, опубликованном Федерацией тенниса США в соцсетях.

Агасси стал последним из членов Международного зала теннисной славы, получивших награду Serving Up Dreams Award, после Энди Роддика (2024) и Крис Эверт (2023).

