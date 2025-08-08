Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва — Кэти Волынец, результат матча 8 августа 2025, счет 2:1, 1-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Экс-россиянка Варвара Грачёва победила 107-ю ракетку мира из США в первом круге Цинциннати
Комментарии

Завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) между бывшей российской теннисисткой, представительницей Франции Варварой Грачёвой и 107-й ракеткой мира американкой Кэти Волынец. Игра закончилась победой француженки в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:3.

Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 21:10 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Грачёва семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/32 финала соревнований в Цинциннати Грачёва встретится с ещё одной теннисисткой из США, Софьей Кенин, занимающей 29-ю строчку рейтинга WTA.

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android