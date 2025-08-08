Экс-россиянка Варвара Грачёва победила 107-ю ракетку мира из США в первом круге Цинциннати
Завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) между бывшей российской теннисисткой, представительницей Франции Варварой Грачёвой и 107-й ракеткой мира американкой Кэти Волынец. Игра закончилась победой француженки в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:3.
Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 21:10 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Кэти Волынец
К. Волынец
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Грачёва семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В 1/32 финала соревнований в Цинциннати Грачёва встретится с ещё одной теннисисткой из США, Софьей Кенин, занимающей 29-ю строчку рейтинга WTA.
Комментарии
