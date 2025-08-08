Джимми Коннорс — о Джоковиче: я бы хотел, чтобы он поехал в Цинциннати

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался об отсутствии серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Цинциннати (США), отметив при этом, что его всё ещё стоит считать одним из фаворитов US Open — 2025.

«Его нельзя списывать со счетов. Единственное, что меня беспокоит, — я бы хотел, чтобы он поехал в Цинциннати и просто сыграл два-три матча. Это то, что тревожит: он закончил Уимблдон в полуфинале, что само по себе неплохой результат, но в том матче он не выступил так, как хотел, и проиграл в трёх сетах. А потом взял паузу на два с половиной месяца… У него семья, отпуск, отдых… Но кто знает!» – приводит слова Коннорса Tennis Up To Date.

Напомним, Джокович отказался от участия в «Мастерсах» в Торонто (Канада) и в Цинциннати (США). Последний матч он провёл в середине июля, где проиграл в полуфинале Уимблдона-2025 итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 3:6, 4:6).