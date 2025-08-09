Андрей Рублёв: на корте чем меньше думаешь, тем лучше

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему во время матча для него важно меньше думать о том, как пойдёт игра, отметив, что это влияет на эмоциональное состояние.

— На корте надо быстро принимать решение. То есть ты же быстро решаешь, что тебе делать, а в жизни ты другой?

— На корте, наоборот, чем меньше думаешь, тем лучше. Когда ты просто делаешь и делаешь своё дело, которое нужно. И оно лучше всего тогда получается. Когда начинаешь думать, как лучше сейчас делать, то сразу опять всё это начинается. Ожидания — не ожидания. А когда получается поймать этот момент, что просто я делаю своё дело, нужно ходить к сетке — значит, хожу к сетке, нужно играть агрессивно — играю агрессивно, нужно терпеть — значит, терплю, и ты вот попадаешь в этот вакуум, когда эмоции тебя не захлёстывают, вот тогда лучше всего получается. И решения тогда самые верные получаются, и оно само как-то складывается, — сказал Рублёв на видео, размещённом в аккаунте «Больше!» на YouTube.