«Учусь не жаловаться». Рублёв — об условиях проведения матчей в туре

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о том, почему он старается не обращать внимание на различные условия проведения своих матчей.

— Ты не сильно обращаешь внимание на вещи, которые происходят по ходу турнира? Кто-то пожаловался на мячи, кто-то — на раннее начало матча, кто-то ещё на что-то. В последнее время достаточно много жалоб.

— Учусь не жаловаться. Ну, когда матч начинается, всё равно. Понятное дело, там есть какие-то приоритеты, условно, играть всегда на центральном корте, чтобы было не жарко и солнце не мешало, и так далее.

Это часть спорта. Бывает, что очень поздно идёшь играть, бывает, что идёшь играть в безумный ветер, бывает, рано идёшь играть. Это уже не от тебя зависит и уж точно никак не влияет на результат. Это — часть спорта, и всегда придётся играть во время, которое тебе нравится, — время, которое тебе не нравится. На кортах, которые тебе нравятся, — на кортах, которые тебе не нравятся. И поэтому нет смысла об этом постоянно говорить, — сказал Рублёв на видео, размещённом в аккаунте «Больше!» на YouTube.