Паула Бадоса прокомментировала своё снятие с US Open — 2025

12-я ракетка мира 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса разместила пост по поводу своего решения не выступать на Открытом чемпионате США — 2025.

«Это решение было чрезвычайно трудным для принятия. После моего невероятного выступления в Нью-Йорке в прошлом году и глубокой связи, которую я чувствую с городом и его болельщиками, отказ от участия в этом турнире очень волнующий для меня», — написала Бадоса в своём аккаунте в соцсетях.

У Бадосы сгорят 430 рейтинговых очков за выход в четвертьфинал на US Open — 2024.

Ранее Бадоса из-за травмы спины снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне и с «тысячников» в Монреале и в Цинциннати.

