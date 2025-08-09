Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв рассказал, какую задачу должен выполнять его тренер

Андрей Рублёв рассказал, какую задачу должен выполнять его тренер
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о значимости тренера в своей карьере, отметив, что основная его функция заключается в том, чтобы помочь и теннисисту найти его ошибки и исправлять их через совместную работу.

– В Торонто ты сказал, как правило, тебя никто ничему не учит, ты сам себе помощник. Сколько бы тренеров ты не сменил, играть будешь ты.
– И да, и нет.

– В чем конкретная задача твоего тренера?
— Конкретная задача моего тренера, показать, где я делаю ошибки. Показать, где мне нужно улучшаться и, соответственно, работать над этим совместно. Моё же дело — это всё выполнять. Если я не буду работать над ошибками, неважно сколько я поменяю в своей команде человек, результата от этого не будет, пока я сам не начну что-то менять в себе.

В любом случае все зависит от игрока, ему могут показать, что ему нужно делать, чем работать и так далее. Дальше его дело, работать над этим или нет. Только от него зависит, не от кого-то в команде. Это уже только его ответственность, – сказал Рублёв на видео, размещенном в аккаунте «Больше!» на YouTube.

Материалы по теме
Как подготовятся Медведев, Рублёв и Хачанов к US Open? Расписание турниров августа
Как подготовятся Медведев, Рублёв и Хачанов к US Open? Расписание турниров августа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android