Андрей Рублёв рассказал, какую задачу должен выполнять его тренер

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о значимости тренера в своей карьере, отметив, что основная его функция заключается в том, чтобы помочь и теннисисту найти его ошибки и исправлять их через совместную работу.

– В Торонто ты сказал, как правило, тебя никто ничему не учит, ты сам себе помощник. Сколько бы тренеров ты не сменил, играть будешь ты.

– И да, и нет.

– В чем конкретная задача твоего тренера?

— Конкретная задача моего тренера, показать, где я делаю ошибки. Показать, где мне нужно улучшаться и, соответственно, работать над этим совместно. Моё же дело — это всё выполнять. Если я не буду работать над ошибками, неважно сколько я поменяю в своей команде человек, результата от этого не будет, пока я сам не начну что-то менять в себе.

В любом случае все зависит от игрока, ему могут показать, что ему нужно делать, чем работать и так далее. Дальше его дело, работать над этим или нет. Только от него зависит, не от кого-то в команде. Это уже только его ответственность, – сказал Рублёв на видео, размещенном в аккаунте «Больше!» на YouTube.