Ига Швёнтек разместила пост о смерти кота, который прожил в её семье 17 лет

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост, в котором сообщила о смерти своего кота.

«Надеюсь, мы подарили тем самый лучший дом, какой только может быть у кошки. Благодарны тебе за за 17 лет твоей безусловной любви», — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях, разместив своё детское фото вместе с котом.

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

В данный момекнт Швёнтек находится в Цинциннати, где готовится к старту в хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати. В матче вторго круга она сыграет с российской тенннисисткой Анастасией Потаповой.