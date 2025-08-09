Ига Швёнтек разместила пост о смерти кота, который прожил в её семье 17 лет

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост, в котором сообщила о смерти своего кота.
«Надеюсь, мы подарили тем самый лучший дом, какой только может быть у кошки. Благодарны тебе за за 17 лет твоей безусловной любви», — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях, разместив своё детское фото вместе с котом.
Фото: из личного архива Иги Швёнтек
В данный момекнт Швёнтек находится в Цинциннати, где готовится к старту в хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати. В матче вторго круга она сыграет с российской тенннисисткой Анастасией Потаповой.