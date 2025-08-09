Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова — Сюзан Ламенс, результат матча 9 августа 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

36-я ракетка мира 28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла 26-летнюю Сюзан Ламенс из Нидерландов (6:1, 6:3), занимающей 58-ю строчку рейтинга.

Цинциннати (ж). 1-й круг
09 августа 2025, суббота. 01:20 МСК
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету теннисистки из Нидерландов один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира в Цинциннати Вероника встретится с 19-й ракеткой мира 28-летней швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Камилла Рахимова проиграла Марии Саккари в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати

Самые необычные теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android