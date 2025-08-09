Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Цинциннати

36-я ракетка мира 28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла 26-летнюю Сюзан Ламенс из Нидерландов (6:1, 6:3), занимающей 58-ю строчку рейтинга.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету теннисистки из Нидерландов один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира в Цинциннати Вероника встретится с 19-й ракеткой мира 28-летней швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

