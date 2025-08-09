Стал известен соперник Карена Хачанова во 2-м круге турнира в Цинциннати
Французский теннисист Валентен Руае в трёх сетах одолел австрийца Себастьяна Офнера и вышел во 2-й круг турнира категории «Мастерс» в Цинциннати, где сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Их встреча состоится завтра, 10 августа и начнётся в 18:00 мск.
Напомним, прошлой ночью Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в канадском Торонто 22-летнему американскому теннисисту Бену Шелтону. Матч длился 2 часа 48 минут и закончился победой американца в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).
Валентин Руае пробился в основную сетку Цинциннати через квалификацию.
Хачанов проводил младшую сестру к свадебному алтарю
