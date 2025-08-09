Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 8 на 9 августа у женщин

В ночь на 8 августа в Цинциннати (США) прошёл первый игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартовых матчей турнира.
Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 1-й круг. Результаты с 8 на 9 августа:
Ван Синьюй (Китай) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 7:6, 6:3;
Анастасия Севастова (Латвия) — Эмина Бектас (США) — 6:4, 6:7, 6:1;
Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Вероника Кудерметова (Россия) — 1:6, 3:6;
Алисия Паркс (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 4:6, 6:4, 0:6
Кристина Букша (Испания) — Юань Юэ (Китай) — 2:6, 2:6;
Ива Йович (США) — Солана Сьерра (Аргентина) — 6:3, 7:6;
Кэти Макнелли (США) — Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:2, 6:3.