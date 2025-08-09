Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 8 на 9 августа у мужчин

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 8 на 9 августа у мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 8 августа в Цинциннати (США) прошёл первый игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартовых матчей турнира.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 1-й круг. Результаты с 8 на 9 августа:

Даниэль Альтмайер (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:7, 6:7;
Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Патрик Кипсон (США) — 3:6, 6:3, 6:2;
Лёнер Тьен (США) — Леандро Риди (Швейцария) — 6:3, 6:4;
Маттия Беллуччи (Италия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:7, 6:7;
Себастьян Офнер (Австрия) — Валентен Руае (Франция) — 7:5, 3:6, 3:6;
Александар Вукич (Австралия) — Нишеш Басаваредди (США) — 6:7, 5:7.

Календарь турнира "Мастерс" в Цинциннати
Сетка турнира "Мастерс" в Цинциннати
Материалы по теме
Стал известен соперник Карена Хачанова во 2-м круге турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android