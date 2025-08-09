Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 8 на 9 августа у мужчин

В ночь на 8 августа в Цинциннати (США) прошёл первый игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартовых матчей турнира.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 1-й круг. Результаты с 8 на 9 августа:

Даниэль Альтмайер (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:7, 6:7;

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Патрик Кипсон (США) — 3:6, 6:3, 6:2;

Лёнер Тьен (США) — Леандро Риди (Швейцария) — 6:3, 6:4;

Маттия Беллуччи (Италия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:7, 6:7;

Себастьян Офнер (Австрия) — Валентен Руае (Франция) — 7:5, 3:6, 3:6;

Александар Вукич (Австралия) — Нишеш Басаваредди (США) — 6:7, 5:7.