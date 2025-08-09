Скидки
Стал известен соперник Медведева во втором круге турнира в Цинциннати

Австралийский теннисист Адам Уолтон вышел во второй круг турнира в Цинциннати. Его соперником был аргентинец Мариано Навоне. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1. Во втором круге Уолтон сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Напомним, на проходящем на этой неделе «Мастерсе» в Торонто (Канада) Даниил Медведев проиграл на стадии третьего круга. Он потерпел поражение от действующего чемпиона австралийца Алексея Попырина со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

Следующим турниром Медведева является как раз «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа.

