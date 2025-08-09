Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в своём стартовом матче на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) встретится с Лёнером Тьеном, занимающим 55-ю строчку рейтинга ATP. Этой ночью 19-летний американец обыграл представителя Швейцарии Леандро Риди со счётом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Тьен пять раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
Рублёв и Тьен провели между собой один матч на турнирах ATP. В июле этого года во втором круге «пятисотника» в Вашингтоне американец одержал победу в двух сетах — 7:5, 6:2.
