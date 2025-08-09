Стала известна соперница Дианы Шнайдер во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер во во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати встретится с китаянкой Юань Юэ, занимающей 98-ю строчку мирового рейтинга. В первом раунде соревнований в Цинциннати Юань Юэ победила 91-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Китайская теннисистка два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы два эйса, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Шнайдер и Юань Юэ провели между собой три матча. Во всех встречах победу праздновала китайская теннисистка.