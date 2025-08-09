Паула Бадоса — о травмах: неудачи научили меня тому, чему успех никогда не смог бы

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала большое обращение после снятия с турнира в Цинциннати, а также с US Open — 2025 из-за травмы.

«Меня не закалили лёгкие дни. Меня сформировали моменты, которые ломали, решения, которые шли не по плану, и времена, когда я не достигала того, чего хотела. Неудачи не были признаком моей слабости, они были необходимыми главами в истории, которая всё ещё пишется.

Неудачи научили меня тому, чему успех никогда не смог бы. Они смирили меня, заставили заглянуть внутрь себя, задавать сложные вопросы, перестраиваться с большей целеустремлённостью и ясностью. Каждая моя ошибка обостряла понимание того, кто я есть. И хотя когда-то я боялась этих ошибок, теперь я считаю их одними из своих величайших учителей.

Бывали времена, когда мне казалось, что я потеряла всё: направление, уверенность, чувство собственного достоинства. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что теряла лишь то, что мне больше не было нужно. Каждая потеря давала возможность для роста. Каждая закрытая дверь направляла меня к лучшему.

Я не горжусь каждым моментом своего прошлого, но горжусь тем человеком, которого эти моменты создали. Сейчас я более стойкая, более осознанная и более уравновешенная благодаря всему, что я пережила и чему научилась.

Я больше не бегу от неудач. Я уважаю их, потому что именно поэтому я здесь… Сильнее, мудрее и продолжаю развиваться», — написала Бадоса на личной странице в соцсетях.