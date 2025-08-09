Полина Кудерметова проиграла 10 матчей подряд

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова потерпела 10-е поражение подряд. В пятницу, 8 августа, она проиграла 124-й ракетке мира представительнице Германии Элле Зайдель на старте «тысячника» в Цинциннати (США) — 6:1, 3:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 53 минуты. Полина Кудерметова сделала за матч шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Элла Зайдель выполнила три подачи навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок и реализовав четыре брейк-пойнта из девяти.

Последнюю победу Кудерметова-младшая одержала 31 марта. В первом круге грунтового турнира категории WTA-500 она в двух сетах обыграла румынскую теннисистку Ирину Бегу — 6:3, 6:4.