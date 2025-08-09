Анастасия Мыскина: женщины не могут разбираться в мужском теннисе, это другой вид спорта

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина считает, что теннисистки не могут понимать мужскую игру.

«Я считаю, что вообще женщины не могут разбираться в мужском теннисе. Я всегда говорю, что это другой вид спорта, и мне всегда страшно анализировать мужской теннис, потому что я однозначно понимаю, что мы ничего в нём не понимаем», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».

В эти дни в Цинциннати (США) проходит престижный турнир — «Мастерс» среди мужчин и «тысячник» у женщин. Действующими чемпионами являются первые ракетки мира белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер.