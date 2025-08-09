Скидки
Андрей Рублёв рассказал, как Марат Сафин убедил его чаще выходить к сетке во время матчей

Андрей Рублёв рассказал, как Марат Сафин убедил его чаще выходить к сетке во время матчей
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что Марат Сафин, с которым он тренируется с весны 2025 года, посоветовал ему больше ходить к сетке во время матчей.

— Ты стал выходить к сетке очень много раз, ты об этом сам говорил. Это прямо целенаправленное твоё осознанное понимание, что туда надо уже всё-таки идти? Или уже просто надо что-то поменять?
— Да осознанное понимание давно было, что надо ходить, просто оно не наступало (смеётся). С приходом Марата наступило. Стал уже ходить, просто ходить хотя бы.

— Не, ну ладно, но не просто ходить.
— Да, и попадаю, и многие моменты благодаря этому выиграл.

— Ты знал, что надо ходить к сетке. Появился Марат. Какие ключевые слова он тебе сказал?
— Дословно, как он это скажет? (Смеётся). Скажу облегчённый формат: «Либо делаешь, либо не делаешь». И вариантов не осталось, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

