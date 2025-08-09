«Без всяких хи-хи, ха-ха». Андрей Рублёв охарактеризовал Марата Сафина как тренера

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дал характеристику своему тренеру Марату Сафину, с которым начал работать весной этого года.

— Как бы ты характеризовал Марата? Какой он как тренер?

— Со мной он очень… Как это… Держит дистанцию. Он не строгий, но если говорит, то по делу только, то есть без всяких хи-хи, ха-ха.

— А ты хочешь, чтобы он был с тобой более...

— Нет, я ничего не хочу, просто Динара спросила, какой он, я отвечаю. Мне наоборот, как Марату комфортнее, мне только зашибись, — сказал Рублёв в эфире Youtube-канала «Больше!».

В данный момент Рублёв находится в Цинциннати (США), где готовится к старту в турнире серии «Мастерс». Сафин должен присоединиться к Андрею перед началом US Open — 2025.