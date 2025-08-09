Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Без всяких хи-хи, ха-ха». Андрей Рублёв охарактеризовал Марата Сафина как тренера

«Без всяких хи-хи, ха-ха». Андрей Рублёв охарактеризовал Марата Сафина как тренера
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дал характеристику своему тренеру Марату Сафину, с которым начал работать весной этого года.

— Как бы ты характеризовал Марата? Какой он как тренер?
— Со мной он очень… Как это… Держит дистанцию. Он не строгий, но если говорит, то по делу только, то есть без всяких хи-хи, ха-ха.

— А ты хочешь, чтобы он был с тобой более...
— Нет, я ничего не хочу, просто Динара спросила, какой он, я отвечаю. Мне наоборот, как Марату комфортнее, мне только зашибись, — сказал Рублёв в эфире Youtube-канала «Больше!».

В данный момент Рублёв находится в Цинциннати (США), где готовится к старту в турнире серии «Мастерс». Сафин должен присоединиться к Андрею перед началом US Open — 2025.

Материалы по теме
В Канаде Сафин взял первый «Мастерс» на пути к «Шлему». Помогут ли его советы Рублёву?
В Канаде Сафин взял первый «Мастерс» на пути к «Шлему». Помогут ли его советы Рублёву?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android