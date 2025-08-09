Андрей Рублёв назвал типаж теннисистов, с которыми ему наименее комфортно играть

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о соперниках, против которых ему некомфортно играть.

— Кто твой самый нелюбимый соперник?

— Самый нелюбимый? Наверное, нет нелюбимых. Есть, наверное, больше… Мне менее комфортно играть с игроками, у которых самое лучшее в арсенале — это подача. Потому что с такими игроками очень часто бывает, ты можешь находиться в очень классной форме в плане теннисного уровня, уверенности, и ты можешь им проиграть, потому что там на тай-брейке в решающий момент они как-то здорово лишний раз подали либо удачно приняли. И в итоге из-за этого ты проиграл. И точно так же можешь быть не очень в форме и обыграть их, потому что точно так же на тай-брейке в каком-нибудь интересном моменте они там одну двойную сделали или один приём сорвали, и ты выиграл у них матч. То есть когда играю с какими-то игроками, у которых высокий уровень в плане там игры, розыгрышей, физически, то ты понимаешь, окей, здесь, в этом матче зависит от меня. Если я буду играть на высоком уровне, если я буду психологически стабилен и буду всё правильно делать, то у меня будет хороший шанс побороться, чтобы выиграть. А когда вот с такими игроками, которые подают, играют в один-два удара, то ты можешь всё сделать правильно и проиграть, можешь сделать всё правильно и выиграть, можешь устроить шоу и также выиграть, то есть чуть-чуть более такой нестабильности, не знаю, то есть как-то так, — сказал Рублёв в эфире Youtube-канала «Больше!».