Андрей Рублёв раскрыл, как выбирал себе напарницу для микста на US Open

Андрей Рублёв раскрыл, как выбирал себе напарницу для микста на US Open
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, как выбрал Каролину Мухову из Чехии в качестве партнёра по смешанному разряду на US Open — 2025.

— По какому критерию ты выбирал себе партнёра в микст?
— По какому критерию? По критерию тех, кто был свободен (улыбается). Мне кажется, я не попал в микст. Точнее, вот мы ждём, дадут карту или нет. И я думаю, что карту не дадут, но да, выбирал по критерию, по рейтингу, кто был свободный. Потому что все, оказывается, очень быстро нашли себе пару, а я спохватился немного об этом поздно. И вот я спросил Каролину, потому что мы с ней играли микст на выставочном турнире и она играла очень хорошо. И я спросил, не хотела бы она сыграть в миксте на US Open, и она сказала: да, можем, но по рейтингу мы не выпадаем, поэтому без микста, скорее всего.

— А тебе вообще нравится играть микст? Кто тебе ещё писал про него?
— Нравится ли мне играть в микст? Да, как я могу сказать «не нравится», когда благодаря миксту и Насте Павлюченковой у меня есть звание олимпийского чемпиона? (Улыбается). Микст, по ходу, со мной будет всегда благодаря Насте, поэтому как я могу говорить нет? А кто предлагал? На самом деле особо никто. Мама моя мне писала, что Шнайдер спрашивала, но на тот момент я уже договорился, поэтому всё скучно, — сказал Рублёв в эфире Youtube-канала «Больше!».

