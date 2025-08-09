«Как могу оценить, когда сам творю глупости?» Рублёв — о словах Иванишевича про Циципаса

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о жёсткой критике Горана Иванишевича в адрес грека Стефаноса Циципаса.

«Вообще ничего не считаю, честно. Настолько… Мне столько нужно следить за собой. Что исправлять, что улучшать, что менять и работать. Что ещё следить, что говорят или сказали другие, или оценивать тем более. Как я вообще могу оценить? Когда я сам творю глупости намного хуже в плане какого-то поведения, высказывания или поступков, поэтому точно не мне говорить, правильно ли поступает человек, который выигрывал «Большие шлемы», добился всего в теннисе. И только его право. Точно не мне говорить», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».