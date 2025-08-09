Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Как могу оценить, когда сам творю глупости?» Рублёв — о словах Иванишевича про Циципаса

«Как могу оценить, когда сам творю глупости?» Рублёв — о словах Иванишевича про Циципаса
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о жёсткой критике Горана Иванишевича в адрес грека Стефаноса Циципаса.

«Вообще ничего не считаю, честно. Настолько… Мне столько нужно следить за собой. Что исправлять, что улучшать, что менять и работать. Что ещё следить, что говорят или сказали другие, или оценивать тем более. Как я вообще могу оценить? Когда я сам творю глупости намного хуже в плане какого-то поведения, высказывания или поступков, поэтому точно не мне говорить, правильно ли поступает человек, который выигрывал «Большие шлемы», добился всего в теннисе. И только его право. Точно не мне говорить», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Материалы по теме
Циципас объявил о завершении работы с Иванишевичем, который ранее остро критиковал его
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android