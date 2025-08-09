Андрей Рублёв рассказал, когда Марат Сафин должен вернуться в его бокс на матчах

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выразил надежду на возвращение Марата Сафина в его тренерский бокс на Открытом чемпионате США — 2025.

— Где мы увидим Марата ещё в боксе?

— Сюрприз для всех будет (смеётся), но, дай бог, на US Open. Насколько я знаю, вроде как пытаются сделать визу Марату, успеют, не успеют, не знаю, потому что мало времени. Поэтому если успеют, то, дай бог, US Open, если не успеют, Китай тогда уже, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

US Open — 2025 состоится с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.