Андрей Рублёв рассказал, когда Марат Сафин должен вернуться в его бокс на матчах

Андрей Рублёв рассказал, когда Марат Сафин должен вернуться в его бокс на матчах
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выразил надежду на возвращение Марата Сафина в его тренерский бокс на Открытом чемпионате США — 2025.

— Где мы увидим Марата ещё в боксе?
— Сюрприз для всех будет (смеётся), но, дай бог, на US Open. Насколько я знаю, вроде как пытаются сделать визу Марату, успеют, не успеют, не знаю, потому что мало времени. Поэтому если успеют, то, дай бог, US Open, если не успеют, Китай тогда уже, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

US Open — 2025 состоится с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.

