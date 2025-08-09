Андрей Рублёв ответил, нравятся ли ему Нью-Йорк и US Open

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к Нью-Йорку и проходящему там Открытому чемпионату США.
— А тебе Нью-Йорк вообще нравится?
— Город или турнир?
— Ну, наверное, всё вместе.
— Ну, раз в год классно прилетать, так, на две с половиной недели, раз в год, да. На постоянной основе, наверное, тяжело бы там было находиться, — сказал Рублёв в эфире Youtube-канала «Больше!».
Лучшим достижением Рублёва на US Open является выход в четвертьфинал (2017, 2020, 2022, 2023). В этом году Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 9 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.