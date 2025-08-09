Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев оценил лидерство Янника Синнера и Карлоса Алькараса в мужском теннисе

Даниил Медведев оценил лидерство Янника Синнера и Карлоса Алькараса в мужском теннисе
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о преимуществе итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса над остальными игроками в ATP-туре.

«Янник и Карлос играют потрясающе. Они вдвоём сейчас лучшие и играют лучше остальных, но никогда не стоит недооценивать третьего игрока, который бросит им вызов.

Об этом много думают: «Как так получается, что рядом с ними никого нет?» Карлос начал играть в туре в 17 лет, и все говорили: «Как он так сильно бьёт? Я могу тренироваться по 10 часов в день и так сильно не бить». Так что, когда у него бывают дни, когда он не промахивается, а у него таких много, у нас нет никаких шансов. То же самое и с Янником, он очень сильный игрок», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Материалы по теме
Андрей Рублёв рассказал, когда Марат Сафин должен вернуться в его бокс на матчах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android