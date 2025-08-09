Даниил Медведев оценил лидерство Янника Синнера и Карлоса Алькараса в мужском теннисе

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о преимуществе итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса над остальными игроками в ATP-туре.

«Янник и Карлос играют потрясающе. Они вдвоём сейчас лучшие и играют лучше остальных, но никогда не стоит недооценивать третьего игрока, который бросит им вызов.

Об этом много думают: «Как так получается, что рядом с ними никого нет?» Карлос начал играть в туре в 17 лет, и все говорили: «Как он так сильно бьёт? Я могу тренироваться по 10 часов в день и так сильно не бить». Так что, когда у него бывают дни, когда он не промахивается, а у него таких много, у нас нет никаких шансов. То же самое и с Янником, он очень сильный игрок», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.