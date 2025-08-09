Андрей Рублёв назвал идеальное для себя время начала матчей на турнирах

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, в какое время ему удобнее всего проводить свои матчи.

— Идеальное время для Андрея Рублёва?

— Да, наверное, наоборот, первым матчем. Не надо ждать. Ты знаешь, во сколько ты играешь. Если ты выиграл, у тебя ещё весь день впереди. Вообще шикарно. А если проиграл, так же [на] весь день свалить есть [возможность]. Поэтому, наоборот, идеально, — сказал Рублёв в эфире Youtube-канала «Больше!»

В данный момент Андрей находится в Цинциннати, где готовится к старту в турнире серии «Мастерс». В матче второго круга он сыграет с 19-летним американцем Лёнером Тьеном.