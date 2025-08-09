Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей с 9 на 10 августа

Сегодня, 9 августа, и в ночь на 10 августа мск в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание наиболее заметных матчей 2-го круга (время московское)

9 августа

18:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия)

18:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнеш (Франция)

18:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Дания)

19:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Томми Пол (США)

19:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

19:30. Стефанос Циципас (Греция) — Фабиан Марожан (Венгрия)

21:00. Янник Синнер (Италия) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия)

21:00. Томаш Махач (Чехия) — Адриан Маннарино (Франция)

22:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия).

10 августа

2:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

3:30. Тейлор Фриц (США) — Эмилио Нава (США).