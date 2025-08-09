Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей с 9 на 10 августа

«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей с 9 на 10 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 августа, и в ночь на 10 августа мск в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание наиболее заметных матчей 2-го круга (время московское)

9 августа
18:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия)
18:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнеш (Франция)
18:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Дания)
19:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Томми Пол (США)
19:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
19:30. Стефанос Циципас (Греция) — Фабиан Марожан (Венгрия)
21:00. Янник Синнер (Италия) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия)
21:00. Томаш Махач (Чехия) — Адриан Маннарино (Франция)
22:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия).

10 августа
2:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
3:30. Тейлор Фриц (США) — Эмилио Нава (США).

Турнирная сетка «Мастерса» в Цинциннати
Календарь «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android