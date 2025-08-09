Скидки
Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 9 августа

Сегодня, 9 августа, в Цинциннати (США) пройдёт третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 9 августа (время московское):

  • 18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Анастасия Потапова (Россия).
  • 18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Аои Ито (Япония).
  • 18:00. Татьяна Мария (Германия) — Марта Костюк (Украина).
  • 20:00. Ева Лис (Германия) — Мэдисон Киз (США).
  • 21:00. Ольга Данилович (Сербия) — Эмма Радукану (Великобритания).
  • 21:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Людмила Самсонова (Россия).
  • 21:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Рената Сарасуа (Мексика).
  • 22:30. Анна Калинская (Россия) — Питон Стирнс (США).
  • 22:30. Екатерина Александрова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия).
  • 22:30. Юань Юэ (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).
  • 2:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).
  • 3:30. Леолия Жанжан (Франция) — Аманда Анисимова (США).
Сетка турнира в Цинциннати
