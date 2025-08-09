Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 9 августа
Сегодня, 9 августа, в Цинциннати (США) пройдёт третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.
Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 9 августа (время московское):
- 18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Анастасия Потапова (Россия).
- 18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Аои Ито (Япония).
- 18:00. Татьяна Мария (Германия) — Марта Костюк (Украина).
- 20:00. Ева Лис (Германия) — Мэдисон Киз (США).
- 21:00. Ольга Данилович (Сербия) — Эмма Радукану (Великобритания).
- 21:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Людмила Самсонова (Россия).
- 21:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Рената Сарасуа (Мексика).
- 22:30. Анна Калинская (Россия) — Питон Стирнс (США).
- 22:30. Екатерина Александрова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия).
- 22:30. Юань Юэ (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).
- 2:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).
- 3:30. Леолия Жанжан (Франция) — Аманда Анисимова (США).
