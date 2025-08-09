Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 9 августа

Сегодня, 9 августа, в Цинциннати (США) пройдёт третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 9 августа (время московское):