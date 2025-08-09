Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: забавно, что меня спрашивают о Синнере и Алькарасе, я играю гораздо хуже

Медведев: забавно, что меня спрашивают о Синнере и Алькарасе, я играю гораздо хуже
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что ему часто задают вопросы об итальянце Яннике Синнере и испанце Карлосе Алькарасе.

«Забавно, что многие спрашивают меня о Яннике и Карлосе, но в этом году я не играл с ними на турнирах «Большого шлема», я играю гораздо хуже. Для меня это своего рода «хорошая» проблема, потому что я хочу быть там же, где они, в четвёртом круге или четвертьфинале. Честно говоря, я не думаю, что мне будет сложно, потому что и так бывало тяжело. Мне удалось сделать это однажды против Новака (в победном финале US Open — 2021. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Материалы по теме
Даниил Медведев — о неудачах в 2025 году: могу назвать 10 причин и не знаю, какая главная
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android