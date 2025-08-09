Медведев: забавно, что меня спрашивают о Синнере и Алькарасе, я играю гораздо хуже

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что ему часто задают вопросы об итальянце Яннике Синнере и испанце Карлосе Алькарасе.

«Забавно, что многие спрашивают меня о Яннике и Карлосе, но в этом году я не играл с ними на турнирах «Большого шлема», я играю гораздо хуже. Для меня это своего рода «хорошая» проблема, потому что я хочу быть там же, где они, в четвёртом круге или четвертьфинале. Честно говоря, я не думаю, что мне будет сложно, потому что и так бывало тяжело. Мне удалось сделать это однажды против Новака (в победном финале US Open — 2021. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.