Джек Дрейпер лишился двух напарниц по миксту на US Open — 2025

Британский теннисист Джек Дрейпер лишился второй партнёрши для участия в смешанном разряде на Открытом чемпионате США — 2025. В пятницу, 8 августа, с US Open — 2025 снялась 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса, с которой британец должен был выступать в миксте.

Ранее китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь отказалась от участия в американском мэйджоре из-за восстановления после операции. Она была первой напарницей британца в смешанном разряде.

Сам Дрейпер снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который проходит с 5 по 18 августа. До этого он отказался от выступления на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Причиной такого решения Джека стала травма левой руки, которую он получил на Уимблдоне-2025.