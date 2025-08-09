Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер лишился двух напарниц по миксту на US Open — 2025

Джек Дрейпер лишился двух напарниц по миксту на US Open — 2025
Комментарии

Британский теннисист Джек Дрейпер лишился второй партнёрши для участия в смешанном разряде на Открытом чемпионате США — 2025. В пятницу, 8 августа, с US Open — 2025 снялась 27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса, с которой британец должен был выступать в миксте.

Ранее китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь отказалась от участия в американском мэйджоре из-за восстановления после операции. Она была первой напарницей британца в смешанном разряде.

Сам Дрейпер снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который проходит с 5 по 18 августа. До этого он отказался от выступления на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Причиной такого решения Джека стала травма левой руки, которую он получил на Уимблдоне-2025.

Материалы по теме
Паула Бадоса прокомментировала своё снятие с US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android