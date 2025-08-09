Даниил Медведев оценил свои перспективы отобраться на Итоговый турнир — 2025

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об отборе на Итоговый турнир — 2025, который пройдёт в конце года в итальянском Турине. На данный момент россиянин идёт на 19-м месте в гонке на Итоговый, куда попадёт восемь лучших теннисистов.

«На этом этапе сезона Турин — долгий путь для всех, кроме Карлоса и Янника, которые точно будут там, и, возможно, Саши [Зверева], у которого достаточно, чтобы быть почти спокойным. Что касается всех остальных, то на некоторых турнирах либо ты играешь хорошо, либо другой парень.

Обычно я был в лучшей позиции в это время года, но и сейчас я очень близок к этому… Нужно всего лишь выйти в четвертьфинал «Мастерса», и ты уже практически туда попал, так что мне просто нужно играть хорошо», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.