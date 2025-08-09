Медведев: Синнер и Алькарас сильные игроки, но оба иногда могут проигрывать

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев считает, что итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса можно иногда побеждать.

«Они сильные игроки, но в то же время оба иногда могут проигрывать. Например, Янник проиграл Саше Бублику в Галле, а Саша выиграл турнир. Карлос проиграл Ботику ван де Зандсхулпу чуть меньше года назад (во втором круге US Open — 2024. — Прим. «Чемпионата»)… Каждый раз, когда ты оказываешься с ними на корте, нужно стремиться к победе», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Янник Синнер лидирует в рейтинге ATP, Карлос Алькарас идёт вторым. В последних двух финалах турниров «Большого шлема» они играли между собой.