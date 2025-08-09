Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака извинилась перед Викторией Мбоко и поздравила её с победой в Монреале

Наоми Осака извинилась перед Викторией Мбоко и поздравила её с победой в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала пост на личной странице в социальных сетях по итогам «тысячника» в Монреале, где она в финале уступила 18-летней канадке Виктории Мбоко. В своей речи финалистки Осака не поздравила Мбоко с победой, за что была раскритикована.

«Спасибо, Монреаль, был отличный турнир. Также хочу извиниться и поздравить Викторию. Ты сыграла отличный матч, и тебя ждёт потрясающая карьера! Я осознала, что не поздравила тебя на корте.

Честно говоря, я была в растерянности и очень сосредоточена на том, чтобы не произнести речь, как в финале Индиан-Уэллса — 2018, или не повторить ситуацию с Дженни/Дженнифер, поэтому постаралась сделать её как можно короче. Спасибо всем за эту неделю, увидимся в Нью-Йорке», — написала Осака.

Материалы по теме
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android