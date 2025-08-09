Наоми Осака извинилась перед Викторией Мбоко и поздравила её с победой в Монреале

49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала пост на личной странице в социальных сетях по итогам «тысячника» в Монреале, где она в финале уступила 18-летней канадке Виктории Мбоко. В своей речи финалистки Осака не поздравила Мбоко с победой, за что была раскритикована.

«Спасибо, Монреаль, был отличный турнир. Также хочу извиниться и поздравить Викторию. Ты сыграла отличный матч, и тебя ждёт потрясающая карьера! Я осознала, что не поздравила тебя на корте.

Честно говоря, я была в растерянности и очень сосредоточена на том, чтобы не произнести речь, как в финале Индиан-Уэллса — 2018, или не повторить ситуацию с Дженни/Дженнифер, поэтому постаралась сделать её как можно короче. Спасибо всем за эту неделю, увидимся в Нью-Йорке», — написала Осака.