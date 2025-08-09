Скидки
Теннис

«Им ещё нас долго догонять!» Гауфф — о соперничестве с мужчинами в американском теннисе

«Им ещё нас долго догонять!» Гауфф — о соперничестве с мужчинами в американском теннисе
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Кори Гауфф высказалась о соперничестве между мужчинами и женщинами в американском теннисе.

«Это не похоже на соревнование, без обид в адрес мужчин (смеётся). Мы четыре раза подряд выигрывали турнир «Большого шлема», так что, думаю, у нас всё неплохо получается, им ещё нас догонять и догонять!

Я бы хотела, чтобы при моей жизни американка и американец выиграли на одном турнире «Большого шлема». Это было бы здорово. На Открытом чемпионате США в прошлом году двое были в финале (Фриц и Пегула — Прим. «Чемпионата»), так что, надеюсь, на этом Открытом чемпионате США может произойти чудо», — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира WTA-1000 в Цинциннати.

На данный момент четыре американские теннисистки входят в топ-10 рейтинга WTA: Кори Гауфф (вторая ракетка мира), Джессика Пегула (4), Мэдисон Киз (6) и Аманда Анисимова (8). Эмма Наварро, которая совсем недавно была в топ-10, находится сразу за пределами десятки, на 11-м месте. Что касается мужчин, то Тейлор Фриц входит в топ-5, а Бен Шелтон стремительно приближается к нему после своего триумфа на «Мастерсе» в Торонто; Фрэнсис Тиафо и Томми Пол входят в топ-20.

