«Ощущение, что нажимаю кнопку нитроускорителя». Гауфф — о матчах перед домашней публикой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Кори Гауфф рассказала об ощущениях, которые испытывает во время выступления перед домашней публикой на турнирах в США.

«В это время года хочется выложиться по полной. Такое ощущение, что я нажимаю на кнопку нитроускорителя и просто выкладываюсь по полной. Ты просто выходишь на площадку и думаешь: «Я просто хочу отдать этому делу буквально всё», — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира WTA-1000 в Цинциннати.

Напомним, в США стартовал хардовый турнир категории WTA-1000 в Цинциннати, после которого мировой тур переберётся в Нью-Йорк, где пройдёт US Open — 2025.