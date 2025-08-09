Скидки
Хачанов и Шелтон пообщались в спортзале Цинциннати спустя сутки после финала в Торонто

Появилось видео, на котором российский теннисист Карен Хачанов беседует с американцем Беном Шелтоном в тренажёрном зале в Цинциннати. Напомним, чуть более суток назад оба спортсмена играли между собой в финале хардового «Мастерса» в канадском Торонто. Встреча закончилась победой теннисиста из США в упорном трёхсетовом поединке — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео беседы финалистов «Мастерса» в Торонто в присутствии российского теннисиста Даниила Медведева.

Хачанов начнёт выступление на «Мастерсе» в Цинциннати матчем второго круга со 104-й ракеткой мира французом Валентеном Руае. Шелтон на этой же стадии сыграет с аргентинцем Камило Уго Карабельи (47-й в рейтинге).

