Хачанов отреагировал на внезапное прерывание финала в Торонто из-за победы Мбоко

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал необычную ситуацию по ходу финала «Мастерса» в Торонто (Канада), в котором играл с американцем Беном Шелтоном.

В середине первого сета зрители матча внезапно начали бурные празднования, что смутило и Хачанова, и Шелтона. Оказалось, что канадским болельщикам сообщили о победе 18-летней Виктории Мбоко на «тысячнике» в Монреале.

«Если я правильно помню, подобное случается каждый год. В каждом городе болеют за местного игрока. Помню, давным-давно такое было с Шаповаловым, когда он впервые вышел в полуфинал и победил Рафу. Я играл, кажется, в Торонто, и произошло что-то подобное», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.

