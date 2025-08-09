Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон ответил, сможет ли он повторить карьеру Синнера после победы на «Мастерсе» в Канаде

Шелтон ответил, сможет ли он повторить карьеру Синнера после победы на «Мастерсе» в Канаде
Комментарии

Американский теннисист Бен Шелтон ответил на вопрос, считает ли он, что его победа на «Мастерсе» в Торонто (Канада) вдохновит его на повторение карьеры итальянца Янник Синнера. В 2023 году Синнер выиграл свой первый «Мастерс» именно на турнире в Торонто.

«Никогда не знаешь. Думаю, у каждого свой путь, своя история. У меня своя. Есть много ребят, на которых можно равняться, просто потому, что они были молоды, когда впервые пробились в топ, и добились таких успехов на крупных турнирах. Теннис — это вид спорта, где постоянно появляются молодые чемпионы, что необычно, это невероятно впечатляет», — приводит слова Шелтона Tennis World USA.

Материалы по теме
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Хачанов остановился в шаге от крупнейшего титула. Шелтон — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android