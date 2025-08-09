Шелтон ответил, сможет ли он повторить карьеру Синнера после победы на «Мастерсе» в Канаде

Американский теннисист Бен Шелтон ответил на вопрос, считает ли он, что его победа на «Мастерсе» в Торонто (Канада) вдохновит его на повторение карьеры итальянца Янник Синнера. В 2023 году Синнер выиграл свой первый «Мастерс» именно на турнире в Торонто.

«Никогда не знаешь. Думаю, у каждого свой путь, своя история. У меня своя. Есть много ребят, на которых можно равняться, просто потому, что они были молоды, когда впервые пробились в топ, и добились таких успехов на крупных турнирах. Теннис — это вид спорта, где постоянно появляются молодые чемпионы, что необычно, это невероятно впечатляет», — приводит слова Шелтона Tennis World USA.